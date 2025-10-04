Petite heure du conte bilingue Bibliothèque Multimédia Paul Eluard Achères
Pour les 0-3 ans
Des histoires à deux voix, en deux langues, pour éveiller l’imaginaire des tout-petits.
- Samedi 4 octobre 2025 à 10h30
- Pour les 0-3 ans. Sur inscription au 01 39 11 22 95
Bibliothèque Multimédia Paul Eluard 8 Rue Deschamps Guérin, 78260 Achères, France Achères 78260 La Petite-Arche Yvelines Île-de-France +33139112295 http://www.bibliotheque-acheres78.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0139112295 »}]
© Mairie d’Achères