Petite histoire de la santé mentale en France | Conférence d’Agathe Meridjen-Manoukian l’Archipel Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Petite histoire de la santé mentale en France | Conférence d’Agathe Meridjen-Manoukian

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 20:30:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

La « santé mentale », désignée « grande cause nationale » en 2025, est une notion ancienne. Cette conférence revient sur son histoire en traversant les époques et les lieux, du Moyen-Âge à aujourd’hui.

Elle évoque notamment les théories médicales développées depuis le XVIIIe siècle, les asiles du XIXe, la sectorisation de la psychiatrie et l’organisation des métiers dans les années 1960 ou encore les transformations et débats actuels.

Agathe Meridjen-Manoukian est doctorante en sociologie et en histoire. Elle travaille sur l’histoire des hôpitaux et de la psychiatrie et sur les moyens de présenter cette histoire pour pouvoir discuter collectivement du passé et du présent de la psychiatrie.

en partenariat avec Harmonie Mutuelle dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

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English :

L’événement Petite histoire de la santé mentale en France | Conférence d’Agathe Meridjen-Manoukian Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN