Petite histoire musicale du Brésil, Bibliothèque de la Cité, Genève

Petite histoire musicale du Brésil Samedi 14 février, 15h00 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T15:00:00+01:00 – 2026-02-14T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T15:00:00+01:00 – 2026-02-14T16:00:00+01:00

Le Brésil possède une très grande diversité culturelle. Son histoire se reflète dans l’évolution de sa musique populaire, marquée par l’héritage de l’esclavage et le mélange culturel dû à la colonisation.

Ce concert-présentation retracera l’histoire du pays à travers ses rythmes et ses styles : du lundu et du batuque aux premières formes de samba et de choro, jusqu’à l’essor de la radio nationale et au samba-exaltação des années 1930-40.

Gratuit, sur inscription

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3Aeba0f31a-06df-4b2b-bd89-d147a4fa8b4c&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Concert-présentation par Sergio Valdeos à la guitare et Fulvia Torricelli au violon à la Bibliothèque de la Cité

Fulvia Torricelli Sergio Valdeos