Petite Japan Expo Picardie des Châteaux Coucy-le-Château-Auffrique

Coucy-le-Château-Auffrique

15 et 16 novembre 2025

fin : 2025-11-16

15 et 16 novembre

Deux journées festives autour de la culture japonaise expositions,

défilés cosplay, karaoké, kamishibaï, créations artistiques et dégustations!

Venez partager votre passion sur le site de Moyembrie !

Plongez dans l’univers du manga et laissez parler votre créativité !

INFOS ET INSCRIPTIONS Pour tout renseignement concernant les modalités d’inscription aux ateliers proposés, veuillez vous adresser directement à la bibliothèque concernée ou contacter le service Lecture Publique de la Picardie des Châteaux aux coordonnées suivantes

lecturepub@picardiedeschateaux.fr, 06 62 84 52 19. .

Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 6 62 84 52 19

