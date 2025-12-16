Petite marmite à histoires Spécial nuit de la lecture Châteauroux
Petite marmite à histoires Spécial nuit de la lecture Châteauroux vendredi 23 janvier 2026.
Petite marmite à histoires Spécial nuit de la lecture
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Pour la NUIT DE LA LECTURE 2026, la médiathèque Équinoxe propose une marmite à histoires tardive pour les petits.
En pyjama ou pas, avec ou sans doudou, les enfants sont invités à ouvrir grand leurs oreilles pour le plaisir de grandir ensemble en imagination et en aventures.
Une petite collation sera servie pour clore la soirée. À partir de 4 ans. .
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the NUIT DE LA LECTURE 2026, the Équinoxe multimedia library is offering a late-night story pot for the little ones.
L’événement Petite marmite à histoires Spécial nuit de la lecture Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme