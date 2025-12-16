Petite marmite à histoires Spécial nuit de la lecture Châteauroux

Petite marmite à histoires Spécial nuit de la lecture

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Pour la NUIT DE LA LECTURE 2026, la médiathèque Équinoxe propose une marmite à histoires tardive pour les petits.

En pyjama ou pas, avec ou sans doudou, les enfants sont invités à ouvrir grand leurs oreilles pour le plaisir de grandir ensemble en imagination et en aventures.

Une petite collation sera servie pour clore la soirée. À partir de 4 ans. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

For the NUIT DE LA LECTURE 2026, the Équinoxe multimedia library is offering a late-night story pot for the little ones.

