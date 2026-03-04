Petite messe solennelle – Gioachino Rossini, Eglise Notre-Dame de Beauregard, La Celle-Saint-Cloud

Petite messe solennelle – Gioachino Rossini Jeudi 19 mars, 20h45 Eglise Notre-Dame de Beauregard Yvelines

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:45:00+01:00 – 2026-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:45:00+01:00 – 2026-03-19T22:00:00+01:00

Composée dans sa 71e année, la Petite Messe Solennelle fut écrite par Rossini à la demande du comte Pillet-Will. Celle qu’il qualifiait lui-même de « dernier péché de vieillesse » fut créée dans l’hôtel parisien du commanditaire, le 14 mars 1864.

Éloignée des formes grandiloquentes du répertoire sacré italien, cette messe est « petite » par son effectif : quatre solistes, soprano, alto, ténor et basse, chœur mixte, deux pianos et un harmonium. La simplicité de ses formes et la clarté de sa structure n’occultent aucunement la hardiesse et la subtilité de cette partition. Toute la ferveur et l’audace de Rossini y sont présentes, à tel point qu’il se demandait : « Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou bien de la sacrée musique ? ».

Entre mélancolie et modernité, la Petite Messe, solennelle par ses rythmes de marche et son tempo majestueux, est teintée d’une lumière particulière, tantôt intime tantôt éclatante.

Direction | Paul de Plinval

Avec l’atelier lyrique, le chœur d’Ailleurs, le chœur Réjouy, le ViroChœur et le chœur Voci Allegre du Carré des arts

Programme détaillé

Eglise Notre-Dame de Beauregard Place du jumelage, La Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France

Dans le cadre du festival Chœurs en fête

Versailles Grand Parc / Magali Hochet