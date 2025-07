Petite montagne Place des Prêcheurs Aix-en-Provence

On appelle ça aussi un drone, musicalement, c’est un son prolongé en soi, qu’on partage avec d’autres, qui dure, se développe, s’harmonise et ne tue personne.

On retrouve avec bonheur la présence sensible de Pascal Charrier, guitariste et compositeur, pour un court concert solo itinérant qui joue avec l’acoustique des lieux, leur sonorité naturelle ou travaillée par une amplification délicate qui nous enveloppe. Avec une guitare accordée à sa façon, avec sa voix son corps son souffle et leurs vibrations, il retranscrit librement des chants de bergers, qui se sont probablement perdus au fil du temps dans les échos du monde comme il va sur les pierres et les arbres d’une petite montagne au sud de l’Europe. .

Place des Prêcheurs Couvent des Prêcheurs Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Musically speaking, it’s an extended sound in itself, shared with others, which lasts, develops, harmonizes and doesn’t kill anyone.

German :

Es wird auch Drone genannt. Musikalisch gesehen ist es ein verlängerter Klang an sich, den man mit anderen teilt, der andauert, sich entwickelt, harmonisiert und niemanden umbringt.

Italiano :

Musicalmente, è un suono esteso in sé, condiviso con altri, che dura, si sviluppa, si armonizza e non uccide nessuno.

Espanol :

Musicalmente, es un sonido extendido en sí mismo, compartido con otros, que perdura, se desarrolla, armoniza y no mata a nadie.

