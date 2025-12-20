Petite musique de nuit Bibliothèque temporaire Anglet

Petite musique de nuit

Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter pour un voyage sonore de 30 minutes.

Bruits de la nuit, paysages sonores et musiques apaisantes se succèdent pour une pause tout en détente.

Un moment ressourçant, à partager en famille (à partir de 6 ans).

Par les bibliothécaires. .

Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petite musique de nuit

L’événement Petite musique de nuit Anglet a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Anglet