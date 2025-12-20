Petite musique de nuit Bibliothèque temporaire Anglet
Petite musique de nuit Bibliothèque temporaire Anglet samedi 24 janvier 2026.
Petite musique de nuit
Bibliothèque temporaire
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter pour un voyage sonore de 30 minutes.
Bruits de la nuit, paysages sonores et musiques apaisantes se succèdent pour une pause tout en détente.
Un moment ressourçant, à partager en famille (à partir de 6 ans).
Par les bibliothécaires. .
Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
