Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-07-02 12:00:00

2025-07-02

8ème édition de la Fête de la Mer et des Littoraux.

Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00

English :

8th edition of the Fête de la Mer et des Littoraux.

German :

8. Ausgabe der Fête de la Mer et des Littoraux (Fest des Meeres und der Küsten).

Italiano :

8a Festa della Mer e dei Litorali.

Espanol :

8ª Fiesta del Mar y de la Liturgia.

