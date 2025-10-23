PETITE PIPELETTE ET LE GRAND MALENTENDU Le Colisée Biarritz

PETITE PIPELETTE ET LE GRAND MALENTENDU

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Petite Pipelette s’applique à être « sage comme une image » pour plaire à tout le monde, mais elle a tout plein de questions dans sa bouche !

Au royaume de « Cékomsa » on n’aime pas les questions, les questions c’est très énervant et le roi, ça lui donne des boutons, alors depuis toujours quand un enfant pose une question on répond « C’est comme ça, c’est comme ça, c’est comme ça ! »

Mais voilà qu’un jour, après une moquerie à l’école, Petit Philippe disparait et Petite Pipelette part à sa recherche dans la forêt des contes. Elle rencontrera le loup, la fée, le dragon et la princesse et grâce à ses questions, c’est bien plus que Petit Philippe qu’elle va trouver…

Théâtre OUF ! .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 77 11 57

