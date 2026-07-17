Petite randonnée commentée à Montastruc, Mairie de Montastruc, Montastruc

Informations pratiques

Petite randonnée commentée à Montastruc Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie de Montastruc Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Petite randonnée commentée le samedi 19 septembre à 15h, au départ de la mairie.

Au fil de la balade, découvrez l’église Saint-Pierre de Campredon ainsi que plusieurs lieux emblématiques de la commune.

Cette randonnée est ouverte à tous. Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité à l’issue du parcours.

Renseignements auprès d’Isabelle Delfau au 06 79 25 19 91 ou de Didier Bergon au 06 04 02 23 58.

Mairie de Montastruc 2 route de Labade, 82130 Montastruc Montastruc 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie

Petite randonnée commentée le Samedi 19 septembre à partir de 15h départ devant la Mairie. Lieu visités durant la randonnée : l’Eglise Saint Pierre de Campredon et les lieux emblématiques de la La à…

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