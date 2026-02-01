PETITE SCÈNE VIDA Argelès-sur-Mer

PETITE SCÈNE VIDA

Rue Jean Jaurès Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

2026-02-28

Spectacle proposé dans le cadre des petites scènes

Dans VIDA, les deux seules mains du marionnettiste Javier Aranda et quelques accessoires d’un panier à couture font naître des personnages et racontent une vie entière. Jubilatoire et techniquement …

Rue Jean Jaurès Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Part of the petites scènes program

In VIDA, puppeteer Javier Aranda’s two hands and a few accessories from a sewing basket create characters and tell the story of an entire life. Jubilant and technically …

