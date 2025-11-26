Petite soeur pose trop de questions Comédie de Limoges Limoges
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18
La petite sœur de Pierre n’arrête pas de poser des questions Et pourquoi si et pourquoi ça ? Petit Pierre ne peut pas répondre à toutes ses questions et demande de l’aide à ses voisins. Dans sa jolie maison peuplée d’animaux de toutes sortes, chacun à une réponse à donner ! Venez retrouver petit Pierre et ses amis dans cette nouvelle histoire toute douce… .
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com
