PETITE VAGUE THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-04

2026-01-03

Le récit d’une vague à la découverte des cultures méditerranéennes.

Parmi toutes les vagues, Petite Vague, fraîchement née, est encore plus pétillante, plus joyeuse, plus malicieuse aussi. Elle est née au large de la grande mer Méditerranée.

Petite Vague aime la vie, elle danse de joie et trépigne d’impatience à l’idée de rejoindre les rives pour découvrir le monde qui l’entoure.

Une joyeuse épopée riche de rencontres ; Petite Vague partage de tendres moments d’amitié, de solidarité, de joie avec des poissons, un oiseau, des enfants ou encore des méduses…

Petite Vague est une tendre traversée musicale et poétique riche de chants, berceuses et comptines glanés aux quatre coins de la méditerranée. Un récit tissée au son d’instruments surprenants, comme la shrutibox, le tambour océan, l’okarina, le koshi, le xylophone, le ukulélé ou encore la guitare et la flûte traversière.

Les voix s’entremêlent à l’unisson et à l’harmonie en Corse, italien, libanais, espagnol, ou encore Kabyle. La douceur des mots, des langues, des sons, des instruments, des voix , des ombres chinoises se répondent en écho pour une invitation pour petites et grandes oreilles à plonger dans les traditions chantées des contrées méditerranéennes avec des arrangements personnels, sensibles, colorés soufflés d’un cœur à l’autre…

Une création de la compagnie Du désert à la prairie .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73

English :

The story of a wave of discovery of Mediterranean cultures.

