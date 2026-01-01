PETITE VAGUE Saint-Estève
PETITE VAGUE Saint-Estève samedi 31 janvier 2026.
PETITE VAGUE
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 15:30:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Spectacle conte, chant et musique. Compagnie Du Désert à la Prairie. De 3 mois à 5 ans. Gratuit de 2 ans.
.
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storytelling, singing and music. Compagnie Du Désert à la Prairie. From 3 months to 5 years. Free ? 2 years.
L’événement PETITE VAGUE Saint-Estève a été mis à jour le 2026-01-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME