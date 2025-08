Petites balades espiègles à travers Rosheim Rosheim

94 rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-05-01 09:00:00

fin : 2025-09-30 12:00:00

2025-05-01 2025-10-01

Parcours de découverte pour les explorateurs en herbe et pour tous les curieux ! 4 balades thématiques pour découvrir la ville en famille balade de l’église romane, balade des

citoyens, balade de la vie quotidienne, la balade au fil de l’histoire. Un joli carnet et des crayons de couleur en vente à l’Office de Tourisme pour vous accompagner !

Selon le temps disponible et les envies de chacun, on peut découvrir Rosheim en faisant une, deux, trois balades ou les quatre, en une journée… ou en plusieurs !

Le principe Un carnet de découverte avec des anecdotes, des jeux, des questions d’observation, des coloriages pour découvrir Rosheim en famille…

Des panonceaux aux couleurs des 4 balades vous guideront à travers la ville.

Disponible à l’Office de Tourisme 2 € .

94 rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 75 38 contact@mso-tourisme.com

English :

Discovery trails for budding explorers and the curious! 4 themed walks to discover the town with your family: the Romanesque church walk, the citizens’ walk

everyday life, and a walk through history. A pretty notebook and colored pencils on sale at the Tourist Office to accompany you!

German :

Entdeckungsparcours für angehende Forscher und alle Neugierigen! 4 thematische Spaziergänge, um die Stadt mit der ganzen Familie zu entdecken: Spaziergang zur romanischen Kirche, Spaziergang der

bürger, Spaziergang des täglichen Lebens, Spaziergang im Laufe der Geschichte. Ein hübsches Heft und Buntstifte, die im Fremdenverkehrsamt erhältlich sind, begleiten Sie!

Italiano :

Un percorso di scoperta per esploratori in erba e per tutti i curiosi! 4 percorsi tematici per scoprire la città in famiglia: la passeggiata della chiesa romanica, la passeggiata dei cittadini, la passeggiata della vita quotidiana e la passeggiata della storia

la vita quotidiana e la passeggiata nella storia. Presso l’Ufficio del Turismo sono in vendita un bel quaderno e matite colorate per accompagnarvi!

Espanol :

Un recorrido de descubrimiento para los exploradores en ciernes y todos los curiosos 4 paseos temáticos para descubrir la ciudad en familia: el paseo de la iglesia románica, el paseo de los ciudadanos

la vida cotidiana y el paseo por la historia. En la Oficina de Turismo encontrará un bonito cuaderno y lápices de colores para acompañarle

