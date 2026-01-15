Petites Bêtes de l’Eau Paray-le-Monial

Petites Bêtes de l’Eau

Chemin du Moulin Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince vous propose de découvrir les petites bêtes qui peuplent les mares et cours d’eau !

Vous serez équipés d’une épuisette et d’un carnet d’identification afin de vous mettre dans la peau d’un vrai naturaliste ! La sortie se fera autour d’une mare agricole et vous permettra de comprendre l’importance de ces milieux naturels.

Inscription obligatoire. .

Chemin du Moulin Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 33 76 q.ryckebusch@bourbince.fr

