« Petites bêtes du jardin » Médiathèque de Saint Marc sur Rives du Couesnon Rives-du-Couesnon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Coccinelle, hirondelle, papillon, hérisson… Les petites bêtes de nos jardins s’animent sous les doigts d’Olivia Cosneau, pour faire découvrir aux tout-petits les premiers animaux sauvages qu’ils rencontreront dès leurs premiers pas dans la nature !

Une exposition des pop-up et illustrations à rabats de l’artiste, agrémentée d’un jardin tout en tissu, en sons et en jeux. Un espace élaboré pour aider les bébés lecteurs à apprivoiser sans crainte la nature et ses habitants.

Dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Fougères Agglomération.

Médiathèque de Saint Marc sur Rives du Couesnon 5 bis Rue de la Mairie, 35140 Rives du Couesnon Rives-du-Couesnon 35140 Saint-Jean-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine Bretagne https://mediatheques.fougeres-agglo.bzh

© 2025 Imagier Vagabond © Olivia Cosneau