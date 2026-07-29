Informations pratiques

Pont-Aven

Petites bêtes du sol

Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

À l’ombre des arbres, profitez de la fraîcheur du sous-bois pour partir à la découverte des secrets de la forêt. Sous les

feuilles mortes tombées à l’automne se cache tout un peuple de petites bêtes et de champignons qui s’activent sans

relâche. Quel est leur rôle ? Pourquoi les feuilles disparaissent-elles ?

Au fil de leurs explorations, les enfants mèneront l’enquête et découvriront les incroyables mécanismes qui font vivre la forêt.

Ces animations sont spécialement destinées aux enfants, qui doivent être accompagnés par un parent.

Réservation obligatoire la veille avant 12h.

Durée 1h30.

Animation accueillant 20 personnes maximum. .

Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Petites bêtes du sol Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-25 par OTC CCA