Petites bêtes du sol Pont-Aven
mercredi 26 août 2026 · Pont-Aven
Informations pratiques
Pont-Aven
Petites bêtes du sol
Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
À l’ombre des arbres, profitez de la fraîcheur du sous-bois pour partir à la découverte des secrets de la forêt. Sous les
feuilles mortes tombées à l’automne se cache tout un peuple de petites bêtes et de champignons qui s’activent sans
relâche. Quel est leur rôle ? Pourquoi les feuilles disparaissent-elles ?
Au fil de leurs explorations, les enfants mèneront l’enquête et découvriront les incroyables mécanismes qui font vivre la forêt.
Ces animations sont spécialement destinées aux enfants, qui doivent être accompagnés par un parent.
Réservation obligatoire la veille avant 12h.
Durée 1h30.
Animation accueillant 20 personnes maximum. .
Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Petites bêtes du sol Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-25 par OTC CCA
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