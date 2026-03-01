Petites bêtes pour petites mains Bibliothèque Créances

Petites bêtes pour petites mains

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-03-25 10:30:00

fin : 2026-03-25 11:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Lecture et atelier créatif pour les enfants sur les petites bêtes… ! Pour les enfants de 2 à 6 ans. Gratuit, sur inscription. .

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

L’événement Petites bêtes pour petites mains Créances a été mis à jour le 2026-03-06 par Côte Ouest Centre Manche