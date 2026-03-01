Petites bêtes pour petites mains Bibliothèque Créances
Petites bêtes pour petites mains Bibliothèque Créances mercredi 25 mars 2026.
Petites bêtes pour petites mains
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche
Début : 2026-03-25 10:30:00
fin : 2026-03-25 11:30:00
2026-03-25
Lecture et atelier créatif pour les enfants sur les petites bêtes… ! Pour les enfants de 2 à 6 ans. Gratuit, sur inscription. .
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
L’événement Petites bêtes pour petites mains Créances a été mis à jour le 2026-03-06 par Côte Ouest Centre Manche