Petites bulles à histoires Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Petites bulles à histoires

Médiathèque Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

2026-02-04 2026-03-07 2026-04-01 2026-05-02 2026-06-03

Pour jouer, imaginer et grandir, les histoires sont des trésors pour nos tout-petits. Offrez-vous un moment complice avec eux puis laissez opérer la magie des histoires et la musicalité des mots.

Pour les enfants jusqu’à 36 mois

Sur inscription au 05 49 16 58 75 .

