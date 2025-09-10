PETITES CABANES ET GRANDES HISTOIRES Cabrières
PETITES CABANES ET GRANDES HISTOIRES Cabrières mercredi 10 septembre 2025.
PETITES CABANES ET GRANDES HISTOIRES
10 Rue de l’Église Cabrières Hérault
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10
2025-09-10
Tu aimes les cabanes ? Nous aussi ! Viens écouter des histoires qui font pousser des branches dans la tête, puis construis ta mini-cabane avec des cartons, des bouts de bois et beaucoup d’imagination. Décoration libre folie douce fortement recommandée !
Dès 7 ans.
Gratuit, sur inscription.
10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr
English :
Do you like cabins? So do we! Come and listen to stories that will make your head grow branches, then build your own mini-cabin with cardboard, bits of wood and lots of imagination. Free decoration: we strongly recommend you go crazy!
Ages 7 and up.
Free, registration required.
German :
Magst du Hütten? Wir auch! Komm und hör dir Geschichten an, die Äste aus dem Kopf wachsen lassen, und baue dann deine Mini-Hütte aus Kartons, Holzstücken und viel Fantasie. Freie Dekoration: süßer Wahnsinn dringend empfohlen!
Ab 7 Jahren.
Kostenlos, nach Anmeldung.
Italiano :
Vi piacciono le case sugli alberi? Anche a noi! Venite ad ascoltare storie che vi faranno crescere i rami in testa, poi costruite la vostra mini-cabina con cartone, pezzi di legno e tanta fantasia. Decorate a vostro piacimento: vi consigliamo vivamente di darvi alla pazza gioia!
A partire dai 7 anni.
Gratuito, iscrizione obbligatoria.
Espanol :
¿Te gustan las casas en los árboles? A nosotros también Ven a escuchar historias que harán que te crezcan ramas en la cabeza, y luego construye tu propia minicabaña con cartón, trozos de madera y mucha imaginación. Decórala como quieras: ¡te recomendamos que te vuelvas loco!
A partir de 7 años.
Gratuito, previa inscripción.
