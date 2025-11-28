Petites Cités d’Anjou en Lumière Angers

Petites Cités d’Anjou en Lumière

312 avenue René Gasnier Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-11-28

Petites Cités d’Anjou en Lumière -3ème édition- Imaginez les rues et ruelles illuminées à la bougie mettant la pierre à l’honneur, un spectacle vivant autour de la lumière alliant musique, danse et art de rue, des rencontres et animations uniques dans nos 17 Petites Cités de Caractère® d’Anjou

28 novembre -SAINT FLORENT LE VIEIL- Soirée d’ouverture –

A la tombée de la nuit > Illuminations et mise en lumière de la cité à l’aide de bougies

A partir de 17h30 > Marché de Noël de créateurs et producteurs

18h30 > Déambulation musicale aux lampions avec Tekila Banda vers la place de la Févrière et les venelles

19h30>Discours d’ouverture de la 3ème édition

19H45> Spectacle de feu Ardensia Compagnie Luminescence

Parvis de l’Abbatiale

29 novembre -AUBIGNÉ SUR LAYON

A partir de 16h30 > Marché de Noël

18h >Mise en lumière de la cité à la bougie

19h > Spectacle de lumière Féerie 100% LED par la compagnie Luminescence

Cour du Château

5 décembre Montsoreau

A partir de 18h> Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies

18h> Déambulation- spectacle de feu Les Lutins Steampunk par la compagnie

Taprobane Gratuit

6 décembre DENEE

A partir de 16h > Marché de Noël ( Artisans d’art et gastronomie)

Place de la Perrière

A partir de 18h > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies

19h00 > Déambulation- spectacle de feu Les Lutins Steampunk par la compagnie

Taprobane Gratuit

19h00> Déambulation aux lampions dans la cité

Départ Place de la Perrière

6 décembre TURQUANT

A partir de 12h > Marché de Noël ( Association Turqu’Envie)

Rue Château Gaillard

15h30 >Concert

Eglise Saint Aubin

16h > Spectacle Miflûte Mirliton par la compagnie du Coquelicot Ardent

A partir de 18h> Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies

18h> Déambulation lumineuse et musicale avec la fanfare Arco Iris

Départ Eglise Saint Aubin

12 décembre LE PUY NOTRE DAME

A partir de 18h > Petite Restauration sur place, vin et boissons chaudes

Place de la Collégiale

A partir de 18h> Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies

A partir de 18h > Crèche de Noël et exposition d’une œuvre d’art textile réalisée par des brodeurs du monde entier

Collégiale

20h > Spectacle Le Peuple des Océans, échassiers lumineux

Place de la Collégiale

12 décembre FONTEVRAUD L ABBAYE

17h> Promenade lumineuse et en musique des enfants des écoles suivi d’un goûter

Départ foyer Yves Dutheil

A partir de 18h > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies

18h30 > Spectacle de lumière Féerie 100% LED par la compagnie Luminescence

Place des Plantagenêts

Dès le 12/12/2025> Ouverture de la saison de Noël de l’Abbaye: Spectacle de lumière et déambulation musicale, ateliers enfants gratuit

Abbaye de Fontevraud

13 décembre Pouancé

A partir de 10h> Marché de Noël

Place de la République et rue de la libération

11h>Parade de Noël suivi du spectacle

Départ au magasin Bricomat (Ombrée d’Anjou)

De 10h à 18h30 > Exposition des plasticiens Mathieu Renault, Fast Freak et Wisteria

Ateliers Legault- Place de la République

13h et 14h30>Chorale

Place de la République

15 h > Parade de Noël suivi du spectacle de Noël

Départ du Foyer logement

17h30> Déambulation lumineuse et musicale avec la fanfare Arco Iris

Départ Place de la République

A partir de 18h > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies

19h>Concert

Grand Café du Commerce

13 décembre BÉHUARD

A partir de 14h > Marché de Noël

Place de l’église

A partir de 18h00 > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies

18h00 > Spectacle Le Peuple des Océans, échassiers lumineux

Place de l’Eglise

13 décembre LE COUDRAY MACOUARD

De 14h à 21h > Marché de Noël- Buvette et restauration

Au stade

19h>Spectacle de feu en déambulation Les lutins Steampunk par la compagnie Taprobane

Départ depuis le stade

21h> Feu d’artifice

Stade

13 décembre MONTREUIL BELLAY

A partir de 14h > Festivités de Noël Petit Marché- restauration et buvette sur place

A 17h15 > Spectacle de marionnettes La grenouille à grande bouche par la compagnie La Luciole

Espace F. Mitterand- Boulevard des Marronniers

A la tombée de la nuit > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies- structures illuminées en 3D

Cœur de cité, Mairie et devant le Château

18h30 > Spectacle Féérie 100% Led par la compagnie Luminescence

180 boulevard des Marronniers

19 décembre SAVENNIERES

A la tombée de la nuit > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies

A partir de 18h30 > Marché de Noël Marché des commerçants de bouche/artisanat d’art

Place Simone VEIL

19h > Spectacle de feu par la compagnie CHK1

Cœur de cité

19 décembre BLAISON GOHIER

A la tombée de la nuit > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies

De 17h à 20h > Marché de Noël

De 18h à 18h30 > Chants d’enfants

18h30> Arrivée du Père Noël

De 19h à 20h> Déambulation musicale avec la fanfare Arco Iris

De 20h15 à 21h>Contes pour les enfants ( sur inscription voir avec la mairie)

Toute la soirée>Animations, restauration et buvette par les associations locales

Cœur de cité

20 décembre BAUGE

De 10h à 21h> Marché de Noël

Centre culturel René d’Anjou

17h30 > Défilé en musique avec le Père Noël

Départ depuis le centre culturel René d’Anjou

18h30 > Spectacle Féérie 100% LED par la compagnie Luminescence

Jardins de l’Hôtel Dieu.

20 décembre INGRANDES LE FRESNE

De 17h à 23h > Marché de Noël ( vente de produits locaux et dégustation)- Animation musicale

Place de l’Eglise

A la tombée de la nuit > Mise en Lumière de la place de l’Eglise

19h30 > Spectacle Féérie 100% LED par la compagnie Luminescence

Place de l’église d’Ingrandes.

20 décembre CHÉNEHUTTE TRÈVES CUNAULT

De 16h à 18h > Ateliers créatifs pour les enfants

Place Dialand- Cunault

De 16h à 20h > Vin et jus de pommes chauds, crêpes et galettes- ambiance musicale

Place Dialand- Cunault

17h30 > Chants de Noël- chorale

Prieurale de Cunault

19h >Spectacle d’Echasses lumineuses par la Famille Pénichilline

Place Dialand Cunault

21 décembre LE THOUREIL

A partir de 15h > Marché d’artisanat d’art- Salon des vins et restauration- dégustation de vins et restauration

Ancienne école, 25 quai des Mariniers

A la tombée de la nuit > Mise en Lumière du cœur de la cité du Thoureil à l’aide de bougies

18h > Spectacle de feu en déambulation des Lutins Steampunk par la compagnie Taprobane

Ancienne école- cour des garçons-25 quai des Mariniers .

312 avenue René Gasnier Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire maine-et-loire@petitescitesdecaractere-pdl.com

English :

Petites Cités d’Anjou en Lumière -3rd edition- Imagine streets and alleys illuminated by candlelight, giving pride of place to stone, a lively light show combining music, dance and street art, and unique encounters and events in our 17 Petites Cités de Caractère® d’Anjou

German :

Petites Cités d’Anjou en Lumière 3. Ausgabe Stellen Sie sich die mit Kerzen beleuchteten Straßen und Gassen vor, in denen der Stein im Mittelpunkt steht, ein lebendiges Schauspiel rund um das Licht mit Musik, Tanz und Straßenkunst, einzigartige Begegnungen und Veranstaltungen in unseren 17 Petites Cités de Caractère® von Anjou

Italiano :

Petites Cités d’Anjou en Lumière 3a edizione Immaginate strade e vicoli illuminati da candele, che danno risalto alla pietra, un vivace spettacolo di luci che unisce musica, danza e arte di strada, incontri ed eventi unici nelle nostre 17 Petites Cités de Caractère® di Anjou

Espanol :

Petites Cités d’Anjou en Lumière 3ª edición Imagínese calles y callejones iluminados con velas, dando protagonismo a la piedra, un animado espectáculo de luz que combina música, danza y arte callejero, encuentros y eventos únicos en nuestras 17 Petites Cités de Caractère® de Anjou

L’événement Petites Cités d’Anjou en Lumière Angers a été mis à jour le 2025-11-06 par Anjou tourisme