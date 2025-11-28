Petites Cités d’Anjou en Lumière Angers
Petites Cités d’Anjou en Lumière -3ème édition- Imaginez les rues et ruelles illuminées à la bougie mettant la pierre à l’honneur, un spectacle vivant autour de la lumière alliant musique, danse et art de rue, des rencontres et animations uniques dans nos 17 Petites Cités de Caractère® d’Anjou
28 novembre -SAINT FLORENT LE VIEIL- Soirée d’ouverture –
A la tombée de la nuit > Illuminations et mise en lumière de la cité à l’aide de bougies
A partir de 17h30 > Marché de Noël de créateurs et producteurs
18h30 > Déambulation musicale aux lampions avec Tekila Banda vers la place de la Févrière et les venelles
19h30>Discours d’ouverture de la 3ème édition
19H45> Spectacle de feu Ardensia Compagnie Luminescence
Parvis de l’Abbatiale
29 novembre -AUBIGNÉ SUR LAYON
A partir de 16h30 > Marché de Noël
18h >Mise en lumière de la cité à la bougie
19h > Spectacle de lumière Féerie 100% LED par la compagnie Luminescence
Cour du Château
5 décembre Montsoreau
A partir de 18h> Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies
18h> Déambulation- spectacle de feu Les Lutins Steampunk par la compagnie
Taprobane Gratuit
6 décembre DENEE
A partir de 16h > Marché de Noël ( Artisans d’art et gastronomie)
Place de la Perrière
A partir de 18h > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies
19h00 > Déambulation- spectacle de feu Les Lutins Steampunk par la compagnie
Taprobane Gratuit
19h00> Déambulation aux lampions dans la cité
Départ Place de la Perrière
6 décembre TURQUANT
A partir de 12h > Marché de Noël ( Association Turqu’Envie)
Rue Château Gaillard
15h30 >Concert
Eglise Saint Aubin
16h > Spectacle Miflûte Mirliton par la compagnie du Coquelicot Ardent
A partir de 18h> Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies
18h> Déambulation lumineuse et musicale avec la fanfare Arco Iris
Départ Eglise Saint Aubin
12 décembre LE PUY NOTRE DAME
A partir de 18h > Petite Restauration sur place, vin et boissons chaudes
Place de la Collégiale
A partir de 18h> Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies
A partir de 18h > Crèche de Noël et exposition d’une œuvre d’art textile réalisée par des brodeurs du monde entier
Collégiale
20h > Spectacle Le Peuple des Océans, échassiers lumineux
Place de la Collégiale
12 décembre FONTEVRAUD L ABBAYE
17h> Promenade lumineuse et en musique des enfants des écoles suivi d’un goûter
Départ foyer Yves Dutheil
A partir de 18h > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies
18h30 > Spectacle de lumière Féerie 100% LED par la compagnie Luminescence
Place des Plantagenêts
Dès le 12/12/2025> Ouverture de la saison de Noël de l’Abbaye: Spectacle de lumière et déambulation musicale, ateliers enfants gratuit
Abbaye de Fontevraud
13 décembre Pouancé
A partir de 10h> Marché de Noël
Place de la République et rue de la libération
11h>Parade de Noël suivi du spectacle
Départ au magasin Bricomat (Ombrée d’Anjou)
De 10h à 18h30 > Exposition des plasticiens Mathieu Renault, Fast Freak et Wisteria
Ateliers Legault- Place de la République
13h et 14h30>Chorale
Place de la République
15 h > Parade de Noël suivi du spectacle de Noël
Départ du Foyer logement
17h30> Déambulation lumineuse et musicale avec la fanfare Arco Iris
Départ Place de la République
A partir de 18h > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies
19h>Concert
Grand Café du Commerce
13 décembre BÉHUARD
A partir de 14h > Marché de Noël
Place de l’église
A partir de 18h00 > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies
18h00 > Spectacle Le Peuple des Océans, échassiers lumineux
Place de l’Eglise
13 décembre LE COUDRAY MACOUARD
De 14h à 21h > Marché de Noël- Buvette et restauration
Au stade
19h>Spectacle de feu en déambulation Les lutins Steampunk par la compagnie Taprobane
Départ depuis le stade
21h> Feu d’artifice
Stade
13 décembre MONTREUIL BELLAY
A partir de 14h > Festivités de Noël Petit Marché- restauration et buvette sur place
A 17h15 > Spectacle de marionnettes La grenouille à grande bouche par la compagnie La Luciole
Espace F. Mitterand- Boulevard des Marronniers
A la tombée de la nuit > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies- structures illuminées en 3D
Cœur de cité, Mairie et devant le Château
18h30 > Spectacle Féérie 100% Led par la compagnie Luminescence
180 boulevard des Marronniers
19 décembre SAVENNIERES
A la tombée de la nuit > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies
A partir de 18h30 > Marché de Noël Marché des commerçants de bouche/artisanat d’art
Place Simone VEIL
19h > Spectacle de feu par la compagnie CHK1
Cœur de cité
19 décembre BLAISON GOHIER
A la tombée de la nuit > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies
De 17h à 20h > Marché de Noël
De 18h à 18h30 > Chants d’enfants
18h30> Arrivée du Père Noël
De 19h à 20h> Déambulation musicale avec la fanfare Arco Iris
De 20h15 à 21h>Contes pour les enfants ( sur inscription voir avec la mairie)
Toute la soirée>Animations, restauration et buvette par les associations locales
Cœur de cité
20 décembre BAUGE
De 10h à 21h> Marché de Noël
Centre culturel René d’Anjou
17h30 > Défilé en musique avec le Père Noël
Départ depuis le centre culturel René d’Anjou
18h30 > Spectacle Féérie 100% LED par la compagnie Luminescence
Jardins de l’Hôtel Dieu.
20 décembre INGRANDES LE FRESNE
De 17h à 23h > Marché de Noël ( vente de produits locaux et dégustation)- Animation musicale
Place de l’Eglise
A la tombée de la nuit > Mise en Lumière de la place de l’Eglise
19h30 > Spectacle Féérie 100% LED par la compagnie Luminescence
Place de l’église d’Ingrandes.
20 décembre CHÉNEHUTTE TRÈVES CUNAULT
De 16h à 18h > Ateliers créatifs pour les enfants
Place Dialand- Cunault
De 16h à 20h > Vin et jus de pommes chauds, crêpes et galettes- ambiance musicale
Place Dialand- Cunault
17h30 > Chants de Noël- chorale
Prieurale de Cunault
19h >Spectacle d’Echasses lumineuses par la Famille Pénichilline
Place Dialand Cunault
21 décembre LE THOUREIL
A partir de 15h > Marché d’artisanat d’art- Salon des vins et restauration- dégustation de vins et restauration
Ancienne école, 25 quai des Mariniers
A la tombée de la nuit > Mise en Lumière du cœur de la cité du Thoureil à l’aide de bougies
18h > Spectacle de feu en déambulation des Lutins Steampunk par la compagnie Taprobane
Ancienne école- cour des garçons-25 quai des Mariniers .
312 avenue René Gasnier Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire maine-et-loire@petitescitesdecaractere-pdl.com
English :
Petites Cités d’Anjou en Lumière -3rd edition- Imagine streets and alleys illuminated by candlelight, giving pride of place to stone, a lively light show combining music, dance and street art, and unique encounters and events in our 17 Petites Cités de Caractère® d’Anjou
German :
Petites Cités d’Anjou en Lumière 3. Ausgabe Stellen Sie sich die mit Kerzen beleuchteten Straßen und Gassen vor, in denen der Stein im Mittelpunkt steht, ein lebendiges Schauspiel rund um das Licht mit Musik, Tanz und Straßenkunst, einzigartige Begegnungen und Veranstaltungen in unseren 17 Petites Cités de Caractère® von Anjou
Italiano :
Petites Cités d’Anjou en Lumière 3a edizione Immaginate strade e vicoli illuminati da candele, che danno risalto alla pietra, un vivace spettacolo di luci che unisce musica, danza e arte di strada, incontri ed eventi unici nelle nostre 17 Petites Cités de Caractère® di Anjou
Espanol :
Petites Cités d’Anjou en Lumière 3ª edición Imagínese calles y callejones iluminados con velas, dando protagonismo a la piedra, un animado espectáculo de luz que combina música, danza y arte callejero, encuentros y eventos únicos en nuestras 17 Petites Cités de Caractère® de Anjou
