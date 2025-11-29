Petites Cités d’Anjou en lumière Aubigné-sur-Layon

Cour du château Aubigné-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

PETITES CITÉS D’ANJOU EN LUMIÈRE AUBIGNÉ-SUR-LAYON

À partir de 17h > Marché de Noël

18h > Inauguration de la deuxième édition des Petites Cités d’Anjou en Lumière

19h > Spectacle de feu et de lumière Ardensia par la compagnie Luminescence

GRATUIT Cour du Château .

Cour du château Aubigné-sur-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 40 19 mairie.aubignesurlayon@wanadoo.fr

English :

PETITES CITÉS D’ANJOU EN LUMIÈRE AUBIGNÉ-SUR-LAYON

German :

PETITES CITÉS D’ANJOU EN LUMIÈRE AUBIGNÉ-SUR-LAYON

Italiano :

PETITES CITÉS D’ANJOU EN LUMIÈRE AUBIGNÉ-SUR-LAYON

Espanol :

PEQUEÑAS CIUDADES DE ANJOU ILUMINADAS AUBIGNÉ-SUR-LAYON

L’événement Petites Cités d’Anjou en lumière Aubigné-sur-Layon Aubigné-sur-Layon a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages