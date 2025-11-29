Petites Cités d’Anjou en lumière Aubigné-sur-Layon Aubigné-sur-Layon
Cour du château Aubigné-sur-Layon Maine-et-Loire
À partir de 17h > Marché de Noël
18h > Inauguration de la deuxième édition des Petites Cités d’Anjou en Lumière
19h > Spectacle de feu et de lumière Ardensia par la compagnie Luminescence
GRATUIT Cour du Château .
Cour du château Aubigné-sur-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 40 19 mairie.aubignesurlayon@wanadoo.fr
PEQUEÑAS CIUDADES DE ANJOU ILUMINADAS AUBIGNÉ-SUR-LAYON
