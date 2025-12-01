PETITES CITÉS D’ANJOU EN LUMIÈRE BLAISON-GOHIER Théatre de verdure de la Mairie Blaison-Saint-Sulpice
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
À la tombée de la nuit, mise en lumière de la cité à l’aide de bougies.
18h > Chant des enfants avec l’APE
18h30 > Spectacle de feu et de lumière Ardensia par la
compagnie Luminescence Gratuit
20h > Arrivée du Père Noël en voiture ancienne et distribution
de bonbons
20h 22h > Sortie de voitures anciennes et autres
déambulations découverte de lieux remarquables avec
histoires contées par Le Sablier
20h30 > Contes de Noël pour les enfants
Théatre de verdure de la Mairie 4 montée St-Sauveur Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 17 57
English :
At dusk, the city is lit up with candles.
German :
Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Stadt mit Kerzen beleuchtet.
Italiano :
Al calar della notte, la città si illumina di candele.
Espanol :
Al caer la noche, la ciudad se ilumina con velas.
