PETITES CITÉS D’ANJOU EN LUMIÈRE BLAISON-GOHIER Théatre de verdure de la Mairie Blaison-Saint-Sulpice

PETITES CITÉS D’ANJOU EN LUMIÈRE BLAISON-GOHIER

Théatre de verdure de la Mairie 4 montée St-Sauveur Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

À la tombée de la nuit, mise en lumière de la cité à l’aide de bougies.

18h > Chant des enfants avec l’APE

Théâtre de verdure de la mairie

18h30 > Spectacle de feu et de lumière Ardensia par la

compagnie Luminescence Gratuit

Parvis de la collégiale

20h > Arrivée du Père Noël en voiture ancienne et distribution

de bonbons

20h 22h > Sortie de voitures anciennes et autres

déambulations découverte de lieux remarquables avec

histoires contées par Le Sablier

20h30 > Contes de Noël pour les enfants

Bibliothèque .

Théatre de verdure de la Mairie 4 montée St-Sauveur Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 17 57

English :

At dusk, the city is lit up with candles.

German :

Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Stadt mit Kerzen beleuchtet.

Italiano :

Al calar della notte, la città si illumina di candele.

Espanol :

Al caer la noche, la ciudad se ilumina con velas.

