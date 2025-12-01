Petites Cités d’Anjou en lumière Fontevraud l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye

Petites Cités d’Anjou en lumière Fontevraud l’Abbaye

1 place Noyers Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Pour la troisième année consécutive les Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire s’illuminent à la tombée de la nuit. Elles vous proposent, des mises en lumière, des visites aux flambeaux, des spectacles et marchés de Noël.

Au programme

•17h > Promenade lumineuse et en musique des enfants des écoles suivi d’un goûter Départ foyer Yves Duteil

•A partir de 18h > Mise en Lumière de la Cité à la bougies

• 18h30 > Spectacle 100% Led Féérie par la compagnie Luminescence Place des Plantagenêts

Ouverture de la saison de Noël de l’Abbaye spectacle de lumière et déambulation musicale, atelier enfants Abbaye de Fontevraud

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 17h. .

1 place Noyers Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 71 21 mairie@fontevraud-abbaye.fr

English :

For the third year running, Maine-et-Loire?s Petites Cités de Caractère will be lighting up at dusk. They’ll be offering lighting displays, torch-lit tours, shows and Christmas markets.

German :

Zum dritten Mal in Folge erstrahlen die Petites Cités de Caractère des Departements Maine-et-Loire bei Einbruch der Dunkelheit im Lichterglanz. Sie bieten Ihnen Beleuchtungen, Fackelführungen, Aufführungen und Weihnachtsmärkte.

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, le Petites Cités de Caractère di Maine-et-Loire si illumineranno al tramonto. Offriranno illuminazioni, tour illuminati da fiaccole, spettacoli e mercatini di Natale.

Espanol :

Por tercer año consecutivo, las Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire se iluminarán al anochecer. Ofrecerán iluminaciones, visitas guiadas con antorchas, espectáculos y mercados navideños.

