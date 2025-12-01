Petites Cités d’Anjou en lumière Le Coudray Macouard Le Coudray-Macouard
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Pour la troisième année consécutive les Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire s’illuminent à la tombée de la nuit. Elles vous proposent, des mises en lumière, des visites aux flambeaux, des spectacles et marchés de Noël.
Au programme
•A partir de 14h > Marché de Noël Buvette et restauration sur place Stade
•19h > Spectacle en déambulation Les Lutins Steampunk par la compagnie Taprobane Départ depuis le stade
•21h > Feu d’artifice Stade
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 14h. .
Route Bron Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 98 10 mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr
English :
For the third year running, Maine-et-Loire?s Petites Cités de Caractère will be lighting up at dusk. They’ll be offering lighting displays, torch-lit tours, shows and Christmas markets.
German :
Zum dritten Mal in Folge erstrahlen die Petites Cités de Caractère des Departements Maine-et-Loire bei Einbruch der Dunkelheit im Lichterglanz. Sie bieten Ihnen Beleuchtungen, Fackelführungen, Aufführungen und Weihnachtsmärkte.
Italiano :
Per il terzo anno consecutivo, le Petites Cités de Caractère di Maine-et-Loire si illumineranno al tramonto. Offriranno illuminazioni, tour illuminati da fiaccole, spettacoli e mercatini di Natale.
Espanol :
Por tercer año consecutivo, las Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire se iluminarán al anochecer. Ofrecerán iluminaciones, visitas guiadas con antorchas, espectáculos y mercados navideños.
