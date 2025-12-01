Petites Cités d’Anjou en Lumière Le Puy Notre Dame Le Puy-Notre-Dame
Petites Cités d’Anjou en Lumière Le Puy Notre Dame Le Puy-Notre-Dame vendredi 12 décembre 2025.
Petites Cités d’Anjou en Lumière Le Puy Notre Dame
Place de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Pour la troisième année consécutive les Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire s’illuminent à la tombée de la nuit. Elles vous proposent, des mises en lumière, des visites aux flambeaux, des spectacles et marchés de Noël.
Au programme
•A partir de 18h > Petite restauration, vin et boissons chaudes Place de la Collégiale
•A partir de 18h > Mise en Lumière de la Cité à l’aide de bougies
•A partir de 18h > Crèche de Noël et exposition d’une œuvre d’art textile réalisée par des brodeurs du monde entier Collégiale
•20h > Spectacle le Peuple des Océans échassiers lumineux Place de la Collégiale
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 18h. .
Place de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 26 34 mairie@puynotredame.fr
English :
For the third year running, Maine-et-Loire?s Petites Cités de Caractère will be lighting up at dusk. They’ll be offering lighting displays, torch-lit tours, shows and Christmas markets.
German :
Zum dritten Mal in Folge erstrahlen die Petites Cités de Caractère des Departements Maine-et-Loire bei Einbruch der Dunkelheit im Lichterglanz. Sie bieten Ihnen Beleuchtungen, Fackelführungen, Aufführungen und Weihnachtsmärkte.
Italiano :
Per il terzo anno consecutivo, le Petites Cités de Caractère di Maine-et-Loire si illumineranno al tramonto. Offriranno illuminazioni, tour illuminati da fiaccole, spettacoli e mercatini di Natale.
Espanol :
Por tercer año consecutivo, las Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire se iluminarán al anochecer. Ofrecerán iluminaciones, visitas guiadas con antorchas, espectáculos y mercados navideños.
L’événement Petites Cités d’Anjou en Lumière Le Puy Notre Dame Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2025-11-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME