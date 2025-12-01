Petites Cités d’Anjou en lumière Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire

Petites Cités d’Anjou en lumière Le Thoureil

Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Pour la troisième année consécutive les Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire s’illuminent à la tombée de la nuit. Elles vous proposent, des mises en lumière, des visites aux flambeaux, des spectacles et marchés de Noël.

Au programme

•A partir de 15h > Marché d’artisanat d’art Salon des vins et restauration dégustation de vin chaud

•18h > Spectacle les Lutins Steampunk par la compagnie Taprobane

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 15h. .

Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

For the third year running, Maine-et-Loire?s Petites Cités de Caractère will be lighting up at dusk. They’ll be offering lighting displays, torch-lit tours, shows and Christmas markets.

German :

Zum dritten Mal in Folge erstrahlen die Petites Cités de Caractère des Departements Maine-et-Loire bei Einbruch der Dunkelheit im Lichterglanz. Sie bieten Ihnen Beleuchtungen, Fackelführungen, Aufführungen und Weihnachtsmärkte.

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, le Petites Cités de Caractère di Maine-et-Loire si illumineranno al tramonto. Offriranno illuminazioni, tour illuminati da fiaccole, spettacoli e mercatini di Natale.

Espanol :

Por tercer año consecutivo, las Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire se iluminarán al anochecer. Ofrecerán iluminaciones, visitas guiadas con antorchas, espectáculos y mercados navideños.

