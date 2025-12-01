Petites Cités d’Anjou en Lumière Marché de Noël Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Petites Cités d’Anjou en Lumière Marché de Noël

Place de l’Eglise d’Ingrandes Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

Le samedi 20 décembre 2025, de 17h à 23h, vivez la 3e édition de notre désormais traditionnel Marché de Noël, sur la Place de l’Église.

À la tombée de la nuit, le bourg s’illuminera de centaines de bougies, célébrant le solstice d’hiver dans une ambiance féérique.

À 18h30, le Père Noël fera son apparition pour saluer petits et grands !

Au programme

-Animation musicale avec le Trio DAL

-Spectacle pyrotechnique “Luminescence”

-De nombreux commerçants et artisans

-Food trucks, bar à huîtres, buvette de vin chaud et boissons douces pour savourer la soirée en famille ou entre amis.

Concours photo capturez la magie de la soirée et tentez de remporter un chèque cadeau à dépenser dans les commerces des Petites Cités de Caractère®. Une nouveauté cette année une catégorie spéciale Jeunes moins de 18 ans.

Habitants, participez à la féerie !

Illuminez vos façades, fenêtres et rebords de portes de photophores (bougies dans des pots en verre) pour contribuer à la mise en lumière du village.

Et ce n’est pas tout !

Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire s’inscrit dans le cadre des Petites Cités d’Anjou en Lumière, un événement qui fait rayonner tout le Maine-et-Loire, du 28 novembre au 21 décembre 2025.

Retrouvez le programme complet de toutes les cités participantes sur le flyer officiel ou sur https://www.petitescitesdecaractere.com/temps_forts/petites-cites-danjou-en-lumiere/. .

Place de l’Eglise d’Ingrandes Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!

German :

Vibrieren Sie im Rhythmus der Weihnachtsveranstaltungen im Pays d’Ancenis und lassen Sie sich vom Zauber der Festtage mitreißen, indem Sie auf den Weihnachtsmärkten nach authentischen und lokalen Geschenken suchen!

Italiano :

Entrate nel vivo del Natale nella regione di Ancenis e lasciatevi travolgere dalla magia delle festività mentre andate a caccia di regali autentici e locali nei mercatini di Natale!

Espanol :

Anímese a vivir la Navidad en la región de Ancenis y déjese llevar por la magia de las fiestas mientras busca auténticos regalos locales en los mercados navideños

L’événement Petites Cités d’Anjou en Lumière Marché de Noël Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-11-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis