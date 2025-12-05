Petites Cités d’Anjou en Lumière Montsoreau

Montsoreau Maine-et-Loire

Début : 2025-12-05 18:00:00

2025-12-05

2025-12-05

Pour la troisième année consécutive les Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire s’illuminent à la tombée de la nuit. Elles vous proposent, des mises en lumière, des visites aux flambeaux, des spectacles et marchés de Noël.

Entrez dans l’univers fantastique des Lutins Steampunk à l’occasion d’un spectacle itinérant.

Pour un moment de rêve et de complicité en famille, venez à partir de 18h, pour la mise en lumière de la Cité à la bougie.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h. .

24 place des Diligences Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 65 64 05

For the third year running, Maine-et-Loire?s Petites Cités de Caractère will be lighting up at dusk. They’ll be offering lighting displays, torch-lit tours, shows and Christmas markets.

Zum dritten Mal in Folge erstrahlen die Petites Cités de Caractère des Departements Maine-et-Loire bei Einbruch der Dunkelheit im Lichterglanz. Sie bieten Ihnen Beleuchtungen, Fackelführungen, Aufführungen und Weihnachtsmärkte.

Per il terzo anno consecutivo, le Petites Cités de Caractère di Maine-et-Loire si illumineranno al tramonto. Offriranno illuminazioni, tour illuminati da fiaccole, spettacoli e mercatini di Natale.

Por tercer año consecutivo, las Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire se iluminarán al anochecer. Ofrecerán iluminaciones, visitas guiadas con antorchas, espectáculos y mercados navideños.

