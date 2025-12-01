Petites Cités d’Anjou en Lumière

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Pour la troisième année consécutive les Petites Cités de Caractère® de Maine-et-Loire s’illuminent à la tombée de la nuit, à l’occasion de Petites Cités d’Anjou en Lumière .

A partir de 10h > Marché de Noël

11h > Parade de Noël suivi du spectacle de Noël départ au magasin Bricomat (Ombrée d’Anjou) De 10h à 18h30 > Exposition des plasticiens Mathieu Renault, Fast Freak et Wisteria Atelier Legault

13h et 14h30 > Chorale

15h > Parade de Noël suivi du spectacle de Noël départ du Foyer Logement

17h30 > Déambulation musicale avec la fanfare Arco Iris départ Place de la République

A partir de 18h > Mise en Lumière de la Cité à la bougies

19h30 > Concert Grand Café du Commerce

Concours photo

Enfants et adultes, pro ou amateurs, venez saisir l’essence de la Petite Cité de Caractère à la nuit tombée à la lueur des bougies. Ouvert à tous. Envoi de 3 photos (en .jpg uniquement) max jusqu’au 21/12. .

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

English :

For the third year running, Maine-et-Loire?s Petites Cités de Caractère® (Small Towns of Character) will be illuminated at dusk for Petites Cités d?Anjou en Lumière (Small Towns of Anjou in Light).

German :

Im dritten Jahr in Folge werden die Petites Cités de Caractère® des Departements Maine-et-Loire bei Einbruch der Dunkelheit im Rahmen der Veranstaltung Petites Cités d’Anjou en Lumière (Kleine Städte von Anjou im Licht) beleuchtet.

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, le Petites Cités de Caractère® (Piccole Città di Carattere) del Maine-et-Loire saranno illuminate al tramonto per il festival Petites Cités d’Anjou en Lumière (Piccole Città d’Anjou in Luce).

Espanol :

Por tercer año consecutivo, las Petites Cités de Caractère® (Pequeñas Ciudades de Carácter) de Maine-et-Loire se iluminarán al anochecer con motivo del festival Petites Cités d’Anjou en Lumière (Pequeñas Ciudades de Anjou en Luz).

L’événement Petites Cités d’Anjou en Lumière Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme Anjou bleu