Petites Cités d’Anjou en Lumière
Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
Pour la troisième année consécutive les Petites Cités de Caractère® de Maine-et-Loire s’illuminent à la tombée de la nuit, à l’occasion de Petites Cités d’Anjou en Lumière .
A partir de 10h > Marché de Noël
11h > Parade de Noël suivi du spectacle de Noël départ au magasin Bricomat (Ombrée d’Anjou) De 10h à 18h30 > Exposition des plasticiens Mathieu Renault, Fast Freak et Wisteria Atelier Legault
13h et 14h30 > Chorale
15h > Parade de Noël suivi du spectacle de Noël départ du Foyer Logement
17h30 > Déambulation musicale avec la fanfare Arco Iris départ Place de la République
A partir de 18h > Mise en Lumière de la Cité à la bougies
19h30 > Concert Grand Café du Commerce
Concours photo
Enfants et adultes, pro ou amateurs, venez saisir l’essence de la Petite Cité de Caractère à la nuit tombée à la lueur des bougies. Ouvert à tous. Envoi de 3 photos (en .jpg uniquement) max jusqu’au 21/12. .
Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr
English :
For the third year running, Maine-et-Loire?s Petites Cités de Caractère® (Small Towns of Character) will be illuminated at dusk for Petites Cités d?Anjou en Lumière (Small Towns of Anjou in Light).
German :
Im dritten Jahr in Folge werden die Petites Cités de Caractère® des Departements Maine-et-Loire bei Einbruch der Dunkelheit im Rahmen der Veranstaltung Petites Cités d’Anjou en Lumière (Kleine Städte von Anjou im Licht) beleuchtet.
Italiano :
Per il terzo anno consecutivo, le Petites Cités de Caractère® (Piccole Città di Carattere) del Maine-et-Loire saranno illuminate al tramonto per il festival Petites Cités d’Anjou en Lumière (Piccole Città d’Anjou in Luce).
Espanol :
Por tercer año consecutivo, las Petites Cités de Caractère® (Pequeñas Ciudades de Carácter) de Maine-et-Loire se iluminarán al anochecer con motivo del festival Petites Cités d’Anjou en Lumière (Pequeñas Ciudades de Anjou en Luz).
