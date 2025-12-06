Petites Cités d’Anjou en Lumière Turquant Turquant

Petites Cités d’Anjou en Lumière Turquant

Rue Château Gaillard Turquant Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 12:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Pour la troisième année consécutive les Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire s’illuminent à la tombée de la nuit. Elles vous proposent, des mises en lumière, des visites aux flambeaux, des spectacles et marchés de Noël.

Au programme

•A partir de 12h > Marché de Noël (Association Turqu’Envie) Rue Château Gaillard

•15h30 > Concert à l’église Saint Aubin

•16h > Spectacle Miflûte Mirliton par la compagnie du Coquelicot Ardent à la Salle des Fêtes

•A partir de 18h > Mise en lumière à la bougie autour de l’église

•18h > Déambulation musicale avec la fanfare Arco Iris Départ de l’église Saint Aubin

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 12h. .

Rue Château Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 23 73 39 46 cdfturquant@laposte.net

English :

For the third year running, Maine-et-Loire?s Petites Cités de Caractère will be lighting up at dusk. They’ll be offering lighting displays, torch-lit tours, shows and Christmas markets.

German :

Zum dritten Mal in Folge erstrahlen die Petites Cités de Caractère des Departements Maine-et-Loire bei Einbruch der Dunkelheit im Lichterglanz. Sie bieten Ihnen Beleuchtungen, Fackelführungen, Aufführungen und Weihnachtsmärkte.

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, le Petites Cités de Caractère di Maine-et-Loire si illumineranno al tramonto. Offriranno illuminazioni, tour illuminati da fiaccole, spettacoli e mercatini di Natale.

Espanol :

Por tercer año consecutivo, las Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire se iluminarán al anochecer. Ofrecerán iluminaciones, visitas guiadas con antorchas, espectáculos y mercados navideños.

