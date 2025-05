Petites créations entre amis – Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 3 juin 2025 21:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-03 21:00 –

Gratuit : non 12 € Tout public

Les élèves de La Compagnie du Café-Théâtre remontent sur scène pour vous présenter LEUR FESTIVAL : Petites Créations Entre Amis du 27 mai au 2 juillet 2025.Après les avoir applaudis depuis le mois de septembre lors de La P’tite Soirée Sympa ou du festival Thérap’rire, les élèves de l’École du Rire débarquent avec LEURS spectacles.Préparez-vous à un déluge de rires et de folie qui vont vous secouer les zygomatiques ! Petites créations entre amis, c’est le rendez-vous incontournable pour faire le plein de bonne humeur. Du chant, de la comédie ou des sketchs, faites votre choix pour une heure quinze de fous rires garantis !Représentations :???? Petite salle à 21h (du 27 mai au 28 juin) : mardi, merc, jeu, ven, sam (sauf sam 21/6)???? Grande salle à 20h30 (du 17 juin au 2 juillet) : mardi, merc, jeu, ven + sam 28/6Réservations :???? 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)???? sur nantes-spectacles.com

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/