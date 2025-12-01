Petites crèches du monde & Réalisation de crèches par les écoles Chapelle Besançon

Petites crèches du monde & Réalisation de crèches par les écoles

Chapelle 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Gratuit

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07

Chaque année, découvrez une exposition de crèches en la magnifique chapelle du Centre diocésain.

Du 10 décembre au 10 janvier, du mercredi au samedi, les visiteurs auront la chance de découvrir une double-exposition Petites crèches du monde souvenirs de voyage , un extrait d’une quarantaine de crèches de la collection privée de Louis de Menton provenant du Château de Saint Loup Nantouard (70), et une autre exposition de quinze crèches confectionnées par les élèves des écoles du Sacré-Cœur d’Amancey et Sainte-Marie d’Ornans. Une double exposition à ne pas manquer en cette période de Noël !

Arrêtez-vous un instant devant la beauté inspirante de ces crèches en ce temps de l’Avent et de Noël.

Réalisation des classes primaires des écoles privées Sacré-Coeur d’Amancey et Sainte-Marie d’Ornans

Les écoliers de l’école du Sacré-Coeur d’Amancey ont confectionné 7 crèches sur une thématique commune Les crèches du monde . Et les élèves de Sainte-Marie d’Ornans ont travaillé autour du thème Partageons ensemble pour construire les crèches à l’école .

Chapelle 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

