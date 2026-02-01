Petites et grandes histoires du Palais Visite guidée du Palais ducal Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Petites et grandes histoires du Palais Visite guidée du Palais ducal

Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-27 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29 2026-09-12

Souvent considérée comme le premier des châteaux de la Loire, la résidence des comtes puis des ducs de Nevers, édifiée aux 15e et 16e siècles, présente une élégante architecture qui témoigne de la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. Dans le prolongement du bâtiment, une grande place, aménagée au 17e siècle, surplombe la Loire. Transformé en palais de justice au début du 19e siècle d’où sa dénomination actuelle –, aujourd’hui siège du conseil municipal, le Palais ducal a conservé à travers les siècles son rôle central dans la vie de la ville, tout en préservant ses mystères et son histoire. Au sous-sol, découvrez aussi l’Espace Loire & Patrimoine, qui raconte la ville.

Pour les Journées européennes de l’archéologie et les Journées européennes du patrimoine, les visites sont gratuites et débutent directement depuis la cathédrale.

Départ du Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Tous publics. 10€ 5€. Inscription culture.nevers.fr .

Départ du musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

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English : Petites et grandes histoires du Palais Visite guidée du Palais ducal

L’événement Petites et grandes histoires du Palais Visite guidée du Palais ducal Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)