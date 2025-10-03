Petites expérimentations pour scientifiques en herbe Médiathèque Jules Verne Saint-Jean-de-Védas

Petites expérimentations pour scientifiques en herbe Vendredi 3 octobre, 18h45, 19h45, 20h45 Médiathèque Jules Verne Hérault

Sur inscription, dans la limite des places disponibles

Participez à des expériences ludiques et instructives pour scientifiques aux mains dégourdies !

Jeunesse dès 6 ans

Sur inscription sur place ou au 04 67 15 47 57, ou par mail : mediatheque.verne@montpellier.fr

Dans le cadre de la Soirée Fête de la science.

Médiathèque Jules Verne 21 rue Auguste Renoir 34430 Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie 04 67 15 47 57 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 15 47 57 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.verne@montpellier.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque.verne@montpellier.fr »}] Située au centre du village, la médiathèque Jules Verne s’articule autour de son patio . Entre lumière et transparence, elle accueille tous les publics, en un lieu agréable et chaleureux.

Que peut-on y trouver ?

Adultes : Romans / documentaires / Romans graphiques /bandes dessinées / mangas / revues / journaux / livres sur Montpellier et le Languedoc / Guides de voyages/ Littérature de voyage/ livres en gros caractères, textes enregistrés / livres en langues étrangères / dictionnaires et encyclopédies

Jeunesse : Romans / documentaires / contes / albums /livres-CD / bandes dessinées / mangas / revues.

Petite enfance : Premiers albums / imagiers / comptines / fonds parentalité de la petite enfance

Image et Son : CD / DVD et Blu-Ray adultes et jeunesse / 4 postes informatiques (Internet, bureautique, ressources en ligne) / 7 ordinateurs portables/ documentaires musique, cinéma et informatique / fonds thématique chanson française / revues.

Que peut-on y faire ?

Une salle de conférence, Contes, concerts, spectacles, rencontres

Un hall d’accueil

Expositions

Une salle : l’Heure du Conte

Accueil bébés lecteurs, assistantes maternelles, classes maternelles et primaires

Un espace de travail

Individuel ou groupe

Un espace de consultation de presse

Quotidiens et périodiques

Un Espace multimédia : 4 postes informatiques, 7 ordinateurs portables, Initiations, Formations, Consultations

Un Patio : Pause lecture Tram ligne 2 : arrêt Saint-Jean-de-Védas Centre

