Petites formes confidencées Médiathèque de Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire

Petites formes confidencées Médiathèque de Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire samedi 4 octobre 2025.

Petites formes confidencées Samedi 4 octobre, 16h30 Médiathèque de Sainte Luce sur Loire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:30:00

Spectacle musique et danse

Laissez-vous emporter par un spectacle mêlant rythmes entraînants et chorégraphies captivantes ! Une rencontre entre musique et mouvement pour émerveiller petits et grands.

Tout public à partir de 6 ans

Durée : environ 1h

Médiathèque de Sainte Luce sur Loire Esplanade Pierre Brasselet, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 68 16 51

Spectacle musique et danse

Compagnie Gioco Cosî