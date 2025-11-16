Petites Graines

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 565 – 565 – 565 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-21 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Jeûne 48h.

Yoga tout niveau, tout âge.

Silence 48h.

Randonnée

Massage en option et accés au sauna et à la piscine .

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +41 76 276 59 13 celinebugnon1402@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Petites Graines Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2025-10-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS