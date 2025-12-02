Petites histoires (0-3 ans) Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Petites histoires (0-3 ans)

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 10:30:00

fin : 2025-12-02 11:15:00

Date(s) :

2025-12-02

Par la cheminée…

Les livres et les histoires c’est bon pour les bébés. Céline et Marie-Noëlle proposent des lectures pour les enfants de 0 à 3 ans en fonction des thèmes de l’année.

Animation en partenariat avec le Relais Petite Enfance du secteur de Corseul.

Sur réservation à la médiathèque pour les parents et grands-parents. .

