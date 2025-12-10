Petites histoires (0-3 ans) Rue de la Janaie Plélan-le-Petit
Petites histoires (0-3 ans) Rue de la Janaie Plélan-le-Petit mardi 6 janvier 2026.
Petites histoires (0-3 ans)
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 10:30:00
fin : 2026-01-06 11:15:00
Date(s) :
2026-01-06
Tous à la ferme !
Les livres et les histoires, c’est aussi pour les tout-petits ! Céline et Marie-Noëlle proposent des moments de lecture pour les enfants de 0 à 3 ans, adaptés aux thèmes abordés tout au long de l’année.
Thème du mois Tous à la ferme
Animation en partenariat avec le Relais Petite Enfance du secteur de Corseul.
Sur réservation à la médiathèque pour les parents et grands-parents.
Enfants de 0 à 3 ans Sur inscription .
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
English :
L’événement Petites histoires (0-3 ans) Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2025-12-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme