Petites histoires (0-3 ans) Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Petites histoires (0-3 ans)

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tous à la ferme !

Les livres et les histoires, c’est aussi pour les tout-petits ! Céline et Marie-Noëlle proposent des moments de lecture pour les enfants de 0 à 3 ans, adaptés aux thèmes abordés tout au long de l’année.

Thème du mois Tous à la ferme

Animation en partenariat avec le Relais Petite Enfance du secteur de Corseul.

Sur réservation à la médiathèque pour les parents et grands-parents.

Enfants de 0 à 3 ans Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

