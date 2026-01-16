Petites histoires (0-3 ans) Rue de la Janaie Plélan-le-Petit
Petites histoires (0-3 ans) Rue de la Janaie Plélan-le-Petit mardi 3 février 2026.
Petites histoires (0-3 ans)
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-03 09:30:00
fin : 2026-02-03 10:15:00
2026-02-03
1, 2, 3 sommeil
Les livres et les histoires c’est bon pour les bébés. Céline et Marie-Noëlle proposent des lectures pour les enfants de 0 à 3 ans en fonction des thèmes de l’année.
Thème du mois 1, 2, 3 sommeil
Animation en partenariat avec le Relais Petite Enfance du secteur de Corseul.
Sur réservation à la médiathèque pour les parents et grands-parents. .
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
