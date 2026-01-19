Petites histoires (0-3 ans) Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Petites histoires (0-3 ans)

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

1, 2, 3 sommeil

Les livres et les histoires c’est bon pour les bébés. Céline et Marie-Noëlle proposent des lectures pour les enfants de 0 à 3 ans en fonction des thèmes de l’année.

Thème du mois 1, 2, 3 sommeil

Animation en partenariat avec le Relais Petite Enfance du secteur de Corseul.

Sur réservation à la médiathèque pour les parents et grands-parents. .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

