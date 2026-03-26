Petites histoires (0-3 ans) Rue de la Janaie Plélan-le-Petit
Petites histoires (0-3 ans) Rue de la Janaie Plélan-le-Petit vendredi 10 avril 2026.
Petites histoires (0-3 ans)
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 09:30:00
fin : 2026-04-10 10:15:00
Date(s) :
2026-04-10
Dans les histoires d’Anne Crausaz
Les histoires d’Anne Crausaz se distinguent par leur douceur, leur sens du détail et leur invitation à observer la nature avec curiosité et émerveillement. À travers des récits simples et poétiques, elle propose aux jeunes lecteurs une expérience sensible, où le temps semble ralentir pour mieux savourer chaque découverte.
Les livres et les histoires c’est bon pour les bébés. Céline et Marie-Noëlle proposent des lectures pour les enfants de 0 à 3 ans.
Animation en partenariat avec le Relais Petite Enfance du secteur de Corseul. .
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
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English :
L’événement Petites histoires (0-3 ans) Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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