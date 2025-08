Petites histoires d’amour et frontières Rieupeyroux

Petites histoires d’amour et frontières Rieupeyroux vendredi 3 octobre 2025.

Petites histoires d’amour et frontières

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

La compagnie La Mezcla recueillera vos témoignages de manière anonyme, qui seront restitués partiellement par des volontaires. Et si vous veniez parler de la réalité de vos cœurs coincés à vos frontières ?

Sur le territoire de la Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala Viaur. De septembre à décembre. .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

English :

The La Mezcla company will anonymously collect your testimonies, which will be partially rendered by volunteers. What if you came to talk about the reality of your hearts stuck at your borders?

German :

Das Ensemble La Mezcla wird Ihre Aussagen anonym sammeln, die teilweise von Freiwilligen wiedergegeben werden. Wie wäre es, wenn Sie über die Realität Ihrer Herzen sprechen würden, die an Ihren Grenzen feststecken?

Italiano :

La società La Mezcla raccoglierà le vostre testimonianze anonime, che saranno in parte riprodotte da volontari. E se veniste a parlare della realtà dei vostri cuori bloccati alle vostre frontiere?

Espanol :

La empresa La Mezcla recogerá vuestros testimonios anónimos, que serán parcialmente reproducidos por voluntarios. ¿Y si vinierais a hablar de la realidad de vuestros corazones atrapados en vuestras fronteras?

