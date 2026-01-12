PETITES HISTOIRES DE DINO Lodève

PETITES HISTOIRES DE DINO

De 2 à 4 ans. Le temps d’une histoire interactive, suivez Petit Dino au milieu des pierres et fossiles.

Dans la collection Sciences de la Terre, entourés de fossiles, c’est l’heure des tout-petits et de leurs parents.

Une médiatrice vous embarque dans des histoires de dinosaures et dans des expériences tactiles. Les enfants découvrent par l’expérimentation comment des empreintes de pas se forment ou à quoi ressemble un fossile.

En route pour une exploration extraordinaire !

Les enfants doivent être accompagnés. Prenez une place pour vous et une place pour votre enfant.

Durée 40 min Visite familial de 2 à 4 ans

Accessible au PMR

Pensez à la carte abonnement famille elle donne accès à tout le musée pendant un an et donne droit au tarif J’AI UNE CARTE ABONNEMENT pour les visites, animations et ateliers. .

English :

What if we took the time to tell a story? In the earth science collection, surrounded by fossils, it’s time for the little ones and their parents.

