Petites histoires de Noël La Source Le Bouscat

Petites histoires de Noël Samedi 13 décembre, 11h00 La Source Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T11:00:00 – 2025-12-13T12:00:00

Fin : 2025-12-13T11:00:00 – 2025-12-13T12:00:00

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ho Ho Ho ! Viens écouter nos petites histoires pour vivre la magie de Noël ! histoires contes