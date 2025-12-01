Petites histoires de Noël Rue Louis Vouland Noves
Petites histoires de Noël Rue Louis Vouland Noves samedi 13 décembre 2025.
Petites histoires de Noël
Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 10h30. Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 10:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Petites histoires de Noël organisée par la Médiathèque Municipale Marc Mielly.Enfants
La magie de Noël s’invite à la médiathèque !
Nous invitons les tout-petits de moins de 5 ans à venir écouter de douces histoires de Noël, racontées spécialement pour eux.
Un moment tendre et féérique à partager en famille.
Venez plonger avec nous dans l’univers enchanteur des contes de Noël ! .
Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Christmas stories organized by the Médiathèque Municipale Marc Mielly.
L’événement Petites histoires de Noël Noves a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence