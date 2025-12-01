Petites histoires de Noël Rue Louis Vouland Noves

Petites histoires de Noël

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 10h30. Médiathèque Marc Mielly Noves Bouches-du-Rhône

Petites histoires de Noël organisée par la Médiathèque Municipale Marc Mielly.Enfants

La magie de Noël s’invite à la médiathèque !

Nous invitons les tout-petits de moins de 5 ans à venir écouter de douces histoires de Noël, racontées spécialement pour eux.

Un moment tendre et féérique à partager en famille.

Venez plonger avec nous dans l’univers enchanteur des contes de Noël ! .

Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Christmas stories organized by the Médiathèque Municipale Marc Mielly.

