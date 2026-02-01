Petites histoires des émotions Place de la Palette Sennecey-le-Grand
Petites histoires des émotions Place de la Palette Sennecey-le-Grand samedi 28 février 2026.
Petites histoires des émotions
Place de la Palette Bibliothèque de Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:30:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Dès 3 ans
L’événement se fait sur inscription bibliotheque@senneceylegrand.fr .
Place de la Palette Bibliothèque de Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 73 11 bibliotheque@senneceylegrand.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Petites histoires des émotions
L’événement Petites histoires des émotions Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-01-31 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne