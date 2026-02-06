Petites histoires du matin La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Petites histoires du matin

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Fleurs de chou et feuilles des champs.. , petites comptines et jeux de doigts à butiner.

De 3 mois à 4 ans, durée 45 minutes.

Fleurs de chou et feuilles des champs.. , petites comptines et jeux de doigts à butiner.

De 3 mois à 4 ans, durée 45 minutes.

De 3 mois à 4 ans, durée 45 minutes. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Petites histoires du matin

Cabbage flowers and field leaves , little rhymes and fingerplays.

From 3 months to 4 years, duration: 45 minutes.

L’événement Petites histoires du matin Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot