Petites histoires du matin La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Petites histoires du matin
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Fleurs de chou et feuilles des champs.. , petites comptines et jeux de doigts à butiner.
De 3 mois à 4 ans, durée 45 minutes.
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Petites histoires du matin
Cabbage flowers and field leaves , little rhymes and fingerplays.
From 3 months to 4 years, duration: 45 minutes.
